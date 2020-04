VISCIANO. Ecco come funziona l’niziativa della “SPESA SOSPESA”

“Spesa sospesa” è uno strumento che la Consulta delle Associazioni di Viscianoha attivato per non lasciare nessuno indietro. Si tratta di un “Patto di Solidarietà” tra cittadini, associazioni e istituzioni in favore di quelle persone che versano in gravi difficoltà economiche e familiari.

La “Spesa Sospesa” funziona così: chiunque si rechi in uno dei negozi alimentari aderenti all’iniziativa può liberamente acquistare beni necessari in più e lasciarli in appositi contenitori.

Ogni 3 giorni verranno recuperati da addetti per consegnarli ai cittadini che ne abbiano bisogno.

La Protezione Civile Locale e i volontari autorizzati faranno passaggio presso le attività per ritirare le donazioni e conseguentemente ridistribuirle a seconda delle segnalazioni e delle necessità individuate dalla Caritas Parrocchiale e dai Servizi Sociali del Comune di Visciano.

Sarà fornita, altresì, una lista di beni ai quali i cittadini potranno fare riferimento per evitare di acquistare inconsapevolmente gli stessi beni. In tal modo provare a coprire tutte le esigenze.

#Insiemecelafaremo . #andratuttobene .#Nessunorestaindietro .

Oggi le Associazioni della Consulta del Comune di Visciano sono passate a ritirare la SPESA SOSPESA dai commercianti. Un ringraziamento a chi ha donato e un invito a donare a chi ancora non l’ha fatto. Non ci fermiamo con la solidarietà, il momento è critico ma ne usciremo presto.

La vostra donazione, con l’aiuto della Caritas, verrà distribuita a chi ne ha più bisogno.

Per info contatti cell.3923908419 Dott.ssa Teresa Miele Assistente Sociale Comune di Visciano oppure Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo.

adsense – Responsive – Post Articolo