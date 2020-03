VISCIANO. Ecco il Piano di Protezione Civile voluto dalla sinergia Comune e ATAPC

di Nicola Valeri

Un Piano di Protezione Civile voluto e realizzato in questo periodo di emergenza dalla sinergia dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal sindaco Gianfranco Meo è l’ATAPC-PROTEZIONE Civile di Visciano, rappresentata dal Presidente e coordinatore Gioacchino Iovino. Un intervento, come si evidenzia finalizzato a sostenere e venire incontro alle fasce deboli della comunità come anziani non autosufficienti o soli, portatori di handicap. Una sinergia voluta e dovuta soprattutto in tempi non facili in cui non bisogna mai essere indifferente verso chi chiede una mano. Su questo vi sarà la collaborazione con Caritas Parrocchiale e Polizia Municipale AFFINCHÈ il tutto si svolga in sinergia e trasparenza. L’ATAPC a tale proposito è sempre operante già da alcuni mesi su questo fronte e finalità.

