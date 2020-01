VISCIANO. Ecco il terzo incontro conclusivo dal titolo: Verso il distretto agroalimentare di qualità, “Campania in guscio”

La Regione Campania ha approvato, con delibera di Giunta, il Regolamento di attuazione della legge regionale n. 20 dell’8 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Con questo Regolamento si mette a disposizione dei sistemi locali, segnatamente delle piccole e medie imprese, strumenti più incisivi per potenziare il contesto in cui operano e rafforzare la propria competitività. L’obiettivo è dare slancio allo sviluppo dei territori e dell’agroalimentare.

I distretti consentiranno all’amministrazione regionale una programmazione più efficace di azioni che migliorino la competitività di uno specifico comparto dell’agroalimentare o di un territorio nel suo complesso. In pratica, sarà possibile implementare politiche ancora più incisive anche in vista della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali per lo sviluppo rurale, che vede la Regione Campania già al lavoro.

Si svolgerà, proprio per raggiungere questo obiettivo, il 15 gennaio a Visciano presso la sala consiliare del Comune in via Bovio a partire dalle 19 l’incontro dal titolo: Verso il distretto agroalimentare di qualità, “Campania in guscio”. Organizzato da alcune associazioni locali che hanno come interesse la salvaguardia della nocciola, in prima linea la cooperativa agricola “Il Guscio” e l’associazione “Terrae Abellanae”,



adsense – Responsive – Post Articolo