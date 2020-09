VISCIANO. Elezioni Regionali e Referendum, a supporto delle forze dell’ordine anche l’ATAPC

di Nicola Valeri

In vista della consultazione elettorale di domenica e lunedì 20/21 settembre per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania e il Referendum costituzionale confermativo sulla riduzione o meno del numero di parlamentari di Camera e Senato anche a Visciano come in altri Comuni interessati al voto e secondo la direttiva dei ministeri di Salute e Interni saranno garantiti sicurezza e deflusso regolare nei seggi durante le operazioni di voto in particolare nelle ore di maggiore affluenza. Evitare assembramenti e file all’interno dei seggi. Sarà solo permessa all’esterno del luogo dove si svolgono le operazioni elettorali l’eventuale afflusso di elettori. Nel contesto il sindaco Gianfranco Meo si è rivolto ai volontari dI ATAPC Protezione Civile coordinata da Gioacchino Iovino per espletare e assicurare tale compito. Dunque un operazione in sicurezza per regolare il deflusso di elettori per il voto di domenica e lunedì molto sentito anche per la presenza di candidati locali e territoriali come il preside Bartolomeo Perna e il sindaco di Liveri Raffaele Coppola.

