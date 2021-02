Visciano, emergenza neve e gelo. Protezione Civile Atapc mobilitata.

Il freddo siberiano che sta colpendo l’Italia imperversa anche sul paese collinare con strade viscide e impraticabili. A risentire di più della situazione è la strada Provinciale che collega la cittadina con il casello autostradale dell’ A16 Napoli-Bari. Protezione Civile Atapc mobilitata per aiutare gli automobilisti a transitare a passo d’uomo. Intanto come spesso accade in calamità naturali simili la cittadini si trova isolata anche perché l’attuale è l’unica strada di collegamento con i comuni limitrofi. Dopo i tir bloccati nelle curve è la neve o allagamenti causa maltempo a provocare questa situazione. Protezione Civile Atapc coordinata da Gioacchino Iovino già impegnati in questo periodo di pandemia con interventi mirati per anziani soli o ammalati è in azione anche con lo spargimento di sale sull’arteria.

