VISCIANO: Encomio Solenne per i Volontari dell’associazione A.T.A.P.C.

Il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza di Visciano, hanno riconosciuto un encomio solenne, ai volontari della protezione civile per il prezioso e rischioso lavoro svolto durante l’emergenza Covid-19. I volontari, con grande spirito di sacrificio e con ammirevole senso di responsabilità hanno operato per il bene di tutti i cittadini, garantendo alla Comunità di Visciano sostegno morale e materiale.

La cerimonia di riconoscimento al merito si è svolta ieri, 29 agosto 2020, presso il parco giochi di Visciano. Gli attestati sono stati consegnati, oltre che dal Sindaco, anche dal Generale di Corpo d’Armata e Presidente Comitato Regionale Volontariato di Protezione Civile – Carmine De Pascale, garante di una presenza costante ed altamente attiva e professionale sul territorio campano.

“E’ stato un compito di responsabilità ed abnegazione – ha dichiarato il Generale De Pascale – quello dei volontari che hanno sostenuto coloro i quali hanno avuto più bisogno. Il volontariato ha fatto una parte importante in questa emergenza. Il gruppo dell’A.T.A.P.C. che ha come presidente Gioacchino Iovino, è stato premiato con un riconoscimento solenne perchè si è distinto nel contesto del territorio regionale per le attività che ha svolto. E’ stata apprezzata la disponibilità e passione dei volontari che hanno supportato il territorio di Visciano. Con orgoglio ho consegnato gli attestati di benemerenza ai volontari che hanno offerto, anche a discapito della propria salute, un aiuto concreto. Il sostegno è stato fondamentale per assicurare alle famiglie aiuti materiali e conforto emotivo”.

“È un atto di ringraziamento e di ammirazione – ha aggiunto il Sindaco – Dott. Gianfranco Meo – che va riconosciuto, a quanti hanno garantito i servizi essenziali durante l’emergenza, con diligenza e dedizione forse anche maggiori rispetto alle normali condizioni di lavoro. E’ un sacrificio da valorizzare, finalizzato alla salvaguardia della salute di tutti…Questo encomio, lo sappiamo bene, non cancellerà le difficoltà che abbiamo vissuto, ma vuole essere un atto di riconoscenza per l’impegno profuso, lo spirito di sacrificio e il senso del dovere messi in campo per la collettività. Siamo parte attiva del territorio ed è nostro compito essere in prima linea per qualsiasi emergenza”.

