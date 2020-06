Visciano. Estate con lavori nel centro storico e non solo

Quasi l’intero paese sará interessato da lavori di sistemazione di strade con interventi che inizieranno il 15 LUGLIO prossimo e probabilmente si protrarranno anche oltre il periodo estivo. Un intervento necessario deciso dalla civica Amministrazione rappresentata dal sindaco Gianfranco Meo approfittando anche dalla sospensione per quest’estate e nei prossimi mesi di eventi esterni come la festa di luglio è non solo. Dunque è il caso di ricordarlo che l’emergenza sanitaria cominciata circa tre mesi fa è anche la motivazione per cui questi eventi vengono rinviati al prossimo anno e quindi il Comune, è il caso di dirlo, ne approfitta per espletare lavori necessari in paese per renderlo ancora più bello e ospitale. Da quanto si apprende in paese e sui social, le zone interessate sono Piazzale San Sebastiano, parcheggio retro del Santuario, via Giordani dove è posta la Statua di San Pio, vicolo Piave, Corso Umberto, Via Armando Diaz, Via Monte Grappa, Via San Michele del Carso, Via Roma e Via Trieste. È prevista anche la scalpellatura del basolato di Corso del CARPINE e Piazza Lancellotti. Interventi dunque necessari per cui si raccomanda ai cittadini alla pazienza e alla osservanza delle norme impartite con l’auspicio di un 2021 migliore e ospitale.

