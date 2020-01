Visciano. Festeggia 85 anni Padre Mario. Gli auguri

🔊 Ascolta l'articolo

di Nicola Valeri

Comunità in festa a Visciano per gli 85 anni di Padre Mario Foglia, già parroco e missionario della Divina Redenzione. Autore di molte pubblicazioni di storia patria è stato un instancabile lavoratore nella ‘Vigna del Signore’. Superiore negli anni passati all’istituto San Giuseppe di Frattocchie (Roma) noto seminario maggiore della Piccola Opera e all’Istituto ‘Anselmi’ di Marigliano, nota tipografia e luogo di formazione per mestieri vari come falegnameria ed altri.

La sua instancabile funzione di parroco, prima come sostituto vicario poi da titolare ha permesso in tempi brevi il restauro della chisa Parrocchiale ‘Santa Maria Assunta in Cielo’ e quella patronale di San Sebastiano.

A Padre Mario i nostri auguri e di un fervido e lungo apostolato nella Piccola Opera e nella comunità di Visciano. È auguri giungono da tutte le associazioni parrocchiali e non, Protezione Civile ATAPC, e cittadini tutti.

