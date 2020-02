VISCIANO. I roghi agricoli mettono a repentaglio la salute dei cittadini

Un fenomeno vergognoso che mette a repentaglio non solo l’ambiente ma la salute umana, compromettendo le vie respiratorie con aggravio particolare sui soggetti affetti da patologie croniche come asma , o altre patologie cardiorespiratorie. Teatro dei fatti è la zona antistante la CARCARELLA (Rione Giordano) ossia le campagne antistanti dove qualche soggetto del luogo ben noto, infischiandosene di leggi, ordinanze Comunali e altre regole, brucia residui vegetali immettendo nell’aria fumo nocivo. Le foto che pubblichiamo sono state pubblicate sul social da un noto attivista di un associazione in difesa dell’ambiente. (Nicola Valeri)

