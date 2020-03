VISCIANO. Il Comune promuove la “Spesa Sospesa”

Per venire incontro alle tante difficoltà di questo periodo in cui i cittadino sono costretti ad osservare le rigide regole previste dal decreto legge anti-coronavirus del governo, anche la Civica Amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco Meo, sollecitato a venire incontro alle difficoltà di numerosi cittadini come anziani, portatori di handicap ha deciso con previa convenzione di promuovere il progetto ‘La Spesa Sospesa’ in cui con la collaborazione della Protezione Civile ATAPC, Caritas Parrocchiale, PROLOCO ed altre associazioni si tende di dare una mano ai tanti cittadini (come sottolineato) che chiedono un aiuto con la SPESA SOSPESA ed altre necessità come quelle di andare in FARMACIA ed altro. Un esigenza da tempo sollecitata per elargire il necessario alla tante famiglie che anche attraverso i social chiedono aiuto. Nicola Valeri

