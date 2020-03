Il presidente Gioacchino Iovino dell’Atapc – Protezione civile e i soci tutti ricordano con emozione il carisma di don Michele venuto a mancare oggi. “La sua dolcezza, disponibilità e il suo sorriso evidenziavano la sua presenza in mezzo a noi. Immancabile in ogni occasione in cui il gruppo era presente nel santuario e in ogni manifestazione ad esso collegata. Alla comunità di Cimitile, a quella diocesana, parenti e missioni, alle suore della Piccola Opera la nostra vicinanza”.

adsense – Responsive – Post Articolo