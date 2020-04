VISCIANO. Il messaggio di augurio per la Pasqua del consigliere Sabatino Trinchese

“Cari concittadini, la Pasqua che si avvicina ci aiuti a riflettere e a sperare: Pasqua è Resurrezione. “La Cittadella della Carità”, in questo momento così particolare per tutti noi, ha ribadito la sua natura di comunità coesa e solidale. Un vivo ringraziamento ai privati cittadini per aver contribuito con il dono di 700 mascherine e della “spesa sospesa”. Un grazie alle associazioni laiche e agli esercenti tutti, per la loro fattiva collaborazione. Un vivo plauso alle associazioni religiose ,a Padre Domenico e a tutti i sacerdoti per la loro vicinanza spirituale. Se continueremo a essere uniti, potremmo sperare nella rinascita per l’intera comunità. Ritorneremo a stare insieme e i bambini a giocare per le strade. Abbiate fiducia in noi. E soprattutto continuate a restare a casa. Auguri sinceri di una Santa e serena Pasqua. L’amministrazione comunale”. Sabatino Trinchese (Consigliere di Maggioranza).

