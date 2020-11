VISCIANO. Il paese piange la sua prima vittima per Covid.

Colpito dal Covid a 67 anni è deceduto Antonio Vitale meglio noto come “TATONNO ò PUSTINO”. L’uomo era risultato positivo al Covid e le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino alla morte. Paese incredulo per la perdita di Antonio, grande lavoratore è sempre impegnato nelle attività del paese come la festa del 2000 di cui è stato ideatore e pioniere con il compianto presidente Mimì La Cerra ed altri amici. I funerali si terreno domani alle 11 da via Papa Giovanni dove abitava. Alla famiglia il nostro sentito cordoglio. (N.V.)

