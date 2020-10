VISCIANO. Il paese saluta mastro Raffaele Bernardo

Aveva 86 anni Raffaele Bernardo meglio conosciuto come Mastro Raffaele ò falegnam. Grande lavoratore, stimato cittadino e amico-benefattore della Piccola Opera della Redenzione. Sostenitore e attaccatissimo a PADRE Arturo in numerose occasioni; pellegrinaggi e Roma (come nella foto). È stato anche presidente del Comitato Festa agni inizi degli anni ’90 e appassionato di fuochi pirotecnici. Le sue escursioni in Puglia (Adelfia) in Irpinia erano imperdibili con la collaudata compagnia definita ‘4 amici di merenda’ inseparabili. Alla famiglia il cordoglio della redazione tutta di Bassa Irpinia. N.V.

adsense – Responsive – Post Articolo