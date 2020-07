VISCIANO. Il Vescovo Francesco Marino chiude la festa in onore della Madonna del Carpinello

Sui social e stata definita ‘la festa sospesa’ a causa dell’emergenza sanitaria del Covid. Dunque qualcuno dice più raccoglimento e riflessione. Meno o per nulla esteriorità e confusione. Questo periodo di pandemia ha forse fatto riflettere molte coscienze. Niente luminarie, bande e fuochi e niente concerti in Piazza. Il vescovo di Nola, MONSIGNOR Francesco Marino ha voluto essere presente in questo terzo e ultimo giorno celebrando la messa nel Palco del Campanile con il parroco e rettore del santuario, padre Domenico La Manna e Padre Egidio Pittiglio, superiore generale dei missionari della Divina Redenzione. Presenti autorità militari e civili con il sindaco Gianfranco Meo. Il tutto si è svolto con la presenza di volontari della Protezione Civile ATAPC che ha assicurato ordine e distanziamento sociale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato Festa Raffaele Mascolo con il solo rammarico di non aver potuto programmare la festa come previsto. Nicola Valeri

