Visciano in festa per San Sebastiano

🔊 Ascolta l'articolo

di Nicola Valeri

Il 20 gennaio si festeggia in molti Comuni come Marigliano, Avella e Visciano San Sebastiano. Nel paese collinare di Visciano la festa del Santo Martire si celebra con solennità il 20 gennaio presso la Chiesa patronale di vis Roma, la più antica di Visciano e di proprietà del Comune collinare. È il comitato festa di Luglio presieduto da Raffaele Mascolo.

La statua del Santo Martire domani alle 12 subito dopo la Messa sarà portata in processione per le strade principali della cittadina. Rito presieduto dal parroco Padre Domenico La Manna con la partecipazione delle associazioni parrocchiali con le loro bandiere -Amici San Domenico Savio, Gioventù Mariana, Azione Cattolica Adulti, Associazione Sacro Cuore, Coro Santa Cecilia della basilica Maria SS Consolatrice del Carpinello, Associazione Battenti, Suore Piccole Epistole della Redenzione – dietro la Statua del Santo Martire, l’amministrazione Comunale in veste ufficiale con il gonfalone del Comune.

Nel pomeriggio in Piazza, come si terrà uno spettacolo musicale folkloristico a cui i cittadini assisteranno. Allestite nell’occasione artistiche luminarie in via Roma e in Piazza Lancellotti.

adsense – Responsive – Post Articolo