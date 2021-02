VISCIANO: Inarrestabile l’operato della Protezione Civile e del primo cittadino dott. Gianfranco Meo.

E’ costante l’operatività del nucleo Protezione Civile (A.T.A.P.C. Associazione per la Tutela Ambientale Protezione Civile) con presidente Gioacchino Iovino in grande sinergia con il Sindaco dott. Gianfranco Meo.

L’emergenza Covid-19 continua a mettere a dura prova il territorio e tutti sono in prima linea per aiutare il più possibile la popolazione, diversi sono i compiti all’ordine del giorno che i volontari della Protezione Civile svolgono con abnegazione e spirito di sacrificio come ad esempio distribuire pasti caldi, medicinali e ossigeno farmaceutico.

Con il sostegno morale del Sindaco i volontari vigilano costantemente il territorio di Visciano evitando assembramenti in punti nevralgici del paese, in quest’ultimo periodo la Protezione Civile di Visciano è stata impiegata in alcuni plessi scolastici dell’agro nolano per garantire tra gli studenti il giusto distanziamento sociale previsto dal Ministero della Sanità.

Ancora una volta la Protezione Civile di Visciano si mostra attenta e sensibile alle esigenze quotidiane del territorio, con non poca fatica, persone comuni (volontari) collaborano incessantemente con il Santuario Santuario Maria.SS.Consolatrice del Carpinello e con i fedeli che prendono parte alle celebrazioni religiose.

Come ultimissimo lavoro, i volontari stanno strutturando un progetto dal titolo EDUCAZIONE AMBIENTALE, argomento non estraneo alla cittadina di Visciano che organizza in sinergia ai plessi scolastici diverse manifestazione per il tema ambiente.

