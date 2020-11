VISCIANO. Incendio doloso in via Liveri, bruciati rifiuti

di Nicola Valeri

C’è quasi sicuramente la mano dell’uomo all’incendio divampato in via Liveri a Visciano che ha visto la Protezione Civile e Vigili del Fuoco impegnati per donarlo e circoscriverlo. Ancora una volta la irresponsabilità di soggetti che abbandonano i rifiuti e poi c’è la mano di qualcuno che li incendiano. Molti chiedono più sorveglianza e tolleranza zero verso questi individui, che qualcuno dice anche di conoscere ma omette di segnalarli. Questa strada è tristemente nota, come denunciato in altri articoli, si sono verificati anche fatti aberranti come l’avvelenamento di cani randagi e gatti le cui carcasse erano abbandonate per giorni sui lati della strada. Bisogna dare atto ai volontari della Protezione Civile ATAPC guidata da Gioacchino Iovino sempre attenti e puntuali nell’intervento in queste ed altre occasioni.

