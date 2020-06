VISCIANO. La bandiera della festa girerà tra le strade del paese. Tutti sui balconi di casa per vederla

Con un manifesto pubblico è stata annunciata, con raccomandazioni e appelli ad evitare assembramenti, il passaggio della Bandiera dal Comitato. Nonostante il rinvio della festa all’anno prossimo, non si è voluto rinunciare alla Festa della BANDIERA che avviene ogni anno a giugno (penultima domenica) è cioè un mese prima della festa di luglio. Si evidenzia che in caso di confusione o assembramenti il tutto sarà sospeso. Ovviamente non ci saranno soste e banchetti in porticato e rioni come da tradizione e la BANDIERA sarà posizionata su un mezzo motorizzato. Nicola Valeri

