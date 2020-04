VISCIANO. La benedizione delle Palme avverrà dal Campanile

Rito fissato alle ore 11 dove il parroco Padre Domenico effettuerà la benedizione dei ramoscello d’ulivo direttamente dal maestoso CAMPANILE che sorge al fianco del Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello. I fedeli dai balconi e terrazzi esporranno i loro ramoscello d’ulivo che saranno benedetti essendo impossibilitati di partecipare direttamente alla funzione che avviene ogni anno nella domenica delle Palme in Piazza Padre Arturo D’Onofrio e all’ingresso della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta in Cielo. Un rito diverso dove ognuno dalle proprie abitazioni riceverà la benedizione con l’esposizione delle Palme. Il tutto sotto la supervisione dei soli operatori volontari ATAPC Protezione Civile. Il tutto sarà trasmesso in streming da Visciano Più, Visciano Tv, è dal canale Web del Santuario gestito da Salvatore Montanaro subito dopo, sempre trasmessa in streaming, verso le 11.30 ci sarà nel Santuario la messa domenicale delle Palme. Nicola Valeri

adsense – Responsive – Post Articolo