VISCIANO. La Cooperativa “Il Guscio” partecipa al Piano del settore Corilicolo – MIPAF

Il Guscio OP, Cooperativa Agricola operante nel settore della frutta in Guscio, partecipa al coordinamento nazionale del “Piano del settore Corilicolo” del MIPAF contenente proposte sia tecniche che di politica comunitaria ed economica.

“Un onore collaborare – afferma il direttore dell’Op Sabato Castaldo – al tavolo tecnico del Ministero ed in particolare al gruppo di lavoro dedicato a “Commercializzazione, problematiche economiche e organizzative delle aziende”. Insieme al coordinatore Giampaolo Rubinaccio lavoreremo in sinergia per dare risposte ed interventi capaci di preservare la corilicoltura di alta collina e montagna, capace di mantenere vivo un territorio interessato da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle attività agricole, da dissesto idrogeologico e dalla perdita del paesaggio tradizionale”.

