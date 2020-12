VISCIANO. La Cooperativa “Op Il Guscio” impegnata in una serie di incontri informativi e tecnici

Il mese di dicembre vede la cooperativa Op Il Guscio impegnata in una serie di incontri informativi e tecnici centrati sulla difesa e sulla concimazione del noccioleto, in chiave di sostenibilità ambientale. Gli incontri in webinar con le imprese agricole, hanno visto già dai primi giorni una grande partecipazione. Interessante è stato l’incontro con i tecnici della Compo Expert Italia con il dol Dott Angelo D’Accolti che ha relazionato in tema di “Strategie di nutrizione del nocciolo”.