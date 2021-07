Visciano: La DC all’attacco: “Paese dove si trova gusto creare caos”.

Ancora un attacco da parte del partito politico DC, sezione di Visciano, questa volta l’accusa è rivolta nei confronti dei tanti lavori incompiuti nella cittadella della Carità. Ecco la nota:

“L’amministrazione comunale di Visciano, dove il caos regna sovrano ha aperto cantieri creando lo stesso caos nei residenti. Si parte con piazzale san Sebastiano, cantiere aperto già da un anno e mai ultimato mettendo in grande disagio i cittadini residenti. Non contenti di ciò hanno ritenuto opportuno aprire altri cantieri nel centro storico paralizzandolo. Si inizia con via dei caduti, senza capire il senso hanno alzato la pavimentazione e a rilento e sottolineo a rilento stanno rimettendo la stessa, hanno fatto lo stesso con via Diaz e non contenti hanno iniziato con via Trieste, hanno paralizzato il traffico cittadino del centro storico bloccando le arterie principali di transito. Infatti se qualche nostro concittadino si dovesse sentire male non esiste possibilità di essere trasportato in ospedale se non per via aerea. La domanda che facciamo al sindaco non era meglio completare una strada alla volta senza creare disordine e assicurare sempre vie di comunicazione? Sindaco stai portando nel paese lo stesso caos che regna nella tua maggioranza creando ancora di più problemi al nostro amato Paese”.

Democrazia Cristiana

