VISCIANO. La Democrazia Cristiana pronta a riorganizzarsi in tutta la Campania, anche a Visciano

La vera Democrazia Cristiana erede dei valori di Sturzo, si sta riorganizzando in tutta la Campania, infatti il segretario nazionale Angelo Sandri e il commissario regionale Corrado Giardiera hanno conferito al dott. Michele La Cerra l’incarico di vicecommissario politico della provincia di Napoli.

“Si vuole riportare in auge un partito che con i suoi valori ha reso grande l’Italia, riaffermando la centralità della persona: per questo a breve, appena questa grande crisi sanitaria terminerà, verrà inaugurata la sezione locale dove il cittadino potrà trovare soluzioni ai problemi e proporre o indicare situazioni che richiedano un intervento politico tangibile”. Queste le dichiarazioni di Michele La Cerra.

