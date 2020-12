VISCIANO. L’assessore regionale Lucia Fortini in web meeting con i ragazzi delle medie dell’I.C. Visciano- Camposano

Stamattina l’assessore alle politiche sociali e all’istruzione della Regione Campania, dott.ssa LUCIA FORTINI, ha incontrato i ragazzi della scuola media dell’IC VISCIANO – CAMPOSANO. La dirigente dott.ssa MARIA RUGGIERO è intervenuta dando il benvenuto all’assessore, la quale prontamente ha chiesto ai ragazzi cosa pensassero della didattica a distanza. Gli alunni hanno ringraziato l’assessore per aver accettato il loro invito e si sono soffermati sul grande lavoro svolto con amore e passione dai loro docenti grazie ai quali non si sono mai sentiti soli, nonostante le distanze. Gli studenti hanno poi ringraziato la dirigente Scolastica per averli resi i veri protagonisti della comunità scolastica di cui fanno parte. L’incontro è terminato con l’intervento dell’assessore Lucia Fortini, ricco di emozioni ed energia, ha incitato tutti i presenti a non mollare augurando a tutti di ritornare presto a scuola perché ci saranno tante nuove iniziative a favore della scuola.

