VISCIANO. L’Atapc-Anta segnala perdita d’acqua in via Volturno.

di Nicola Valeri

Si fa appello al Comune e alle GORI, quest’ultima si occupa del servizio e manutenzione idrica di Visciano e di molti altri comuni dell’Ambito Sarnese-Vesuviano, circa la perdita d’acqua che fuoriesce della rete idrica comunale in via Via Volurno. Strada dove è ubicata anche la biblioteca Comunale, la Guardia medica e il Comando Vigili Urbani oltre a luogo dove ha sede la Pro Loco.

Ovviamente si spera che chi di dovere intervenga nel più breve tempo possibile senza aspettare come si suol dire le “Calende Greche”. L’ATAPC ovviamente oltre che segnalare si augura che chi di dovere faccia la propria parte.

