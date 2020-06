VISCIANO. L’Atapc promuove corsi per l’utilizzo di defibrillatori

L’iniziativa è dell’associazione di volontariato di Protezione Civile presieduta da Gioacchino IOVINO, allo scopo di promuovere corsi per formare operatori per l’uso dei defibrillatori con conseguimento dello brevetto B L S D + LSD . Corsi che verranno svolti nel pieno rispetto del DPCM del governo. Ovviamente gli interessati si possono rivolgere all’ATAPC contattando telefonicamente l’associazione al numero 3397624449. Un iniziativa dicevamo tesa a venire incontro alle tante necessità di una comunità geograficamente penalizzata in quanto il Pronto Soccorso più vicino che è a Nola è difficilmente da raggiungere in casi urgenti e vi è una guardia medica carente da un punto di vista di urgenza sanitaria. (Nicola Valeri)

