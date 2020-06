VISCIANO. Lo stato pietoso dell’area attorno allo stadio

Come si vede dalle foto pubblicate sul proprio profilo Facebook da Visciano Più, tv web locale, si evidenzia lo Stato pietoso in cui versano le strutture comunali viscianesi di via Camaldoli adibite a stadio comunale. Come si vede erbaccia e rifiuti di ogni genere che evidenziano uno scenario indecente che pone il problema di una manutenzione mancante o latitante, chiamatela come volete. Ovviamente qui c’è anche la mano, per quanto riguarda i rifiuti, del cittadino senza scrupoli come già denunciato a via Liberti qualche mese fa. La domanda è scontata: chi dovrà procedere alla pulizia dell’area? (Nicola Valeri)

adsense – Responsive – Post Articolo