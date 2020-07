VISCIANO. Mercoledì 29 luglio paese senza acqua

di Nicola Valeri

Rubinetti a secco domani, mercoledì 29 luglio, dalle 9 alle 19 per cui l’intera comunità dovrà premunirsi con rifornimento alternativo per alleviare disagi in una giornata già calda con alte temperature. A tale proposito il comune ha previsto l’arrivo di autobotti in Piazzale San Sebastiano (parcheggio dietro al Santuario in via G. Giordani e via del Lavinaio area Pozzi comunali) ai quali ogni cittadino può rifornirsi. Ma molte famiglie avendo i serbatoi d’emergenza avranno meno disagi mentre altri riempiranno secchi, vasche da bagno e contenitori a portata di mano. Un disagio comunicato giorni addietro dalla GORI attraverso mezzi stampa e social. Una giornata dunque di tribolazioni a cui non mancano prese di posizioni e polemiche come spesso accade in questi casi.

