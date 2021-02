VISCIANO. Michele La Cerra: “La Democrazia Cristiana obiettivo fondamentale per la crescita sociale”

In una fase confusionaria e contraddittoria della vita politica in cui prevalgono trasformismo, spregiudicatezza e scarsa etica politica la Democrazia Cristiana della provincia di Napoli sta compiendo tutte le azioni a tutela del suo buon nome, dei suoi valori consapevole del fatto che il bene del Paese appartiene alla coerenza di un progetto politico teso al solo bene comune e non alle avventure di qualche avventuriero. La Democrazia Cristiana rappresenta questa coerenza etica a servizio del Paese e di ogni Cittadino nello spirito di Alcide De Gasperi e di Luigi Sturzo Padri fondatori della DC.

La Democrazia Cristiana nella provincia di Napoli lancia l’appello a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che hanno come obiettivo fondamentale la crescita sociale, culturale ed economica del territorio .

Insieme, liberi e forti, possiamo riportare Napoli e la sua provincia ai ruoli che merita.

Dott. Michele La Cerra

Segretario provinciale organizzativo democrazia Cristiana Napoli

adsense – Responsive – Post Articolo