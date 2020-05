La Comunità di Visciano si stringe attorno alle famiglia del giovane Mario Canonico, morto a soli 32 anni in Inghilterra dove da qualche tempo lavorava e viveva. Mario aveva la passione per la cucina ed amava il suo lavoro che lo aveva portato lontano dai suoi affetti per affermarsi come valido chef a soli 32 anni. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un’intera comunità nel dolore, alla famiglia Canonico – Castaldo le condoglianze dell’intero paese.

