VISCIANO. “NON E’ PIU'”. E’ morto Mario Antonio De Sena, detto “O’ Boss”

Nel paese tutti lo ricordano come “O FIGLIO È VICIENZO Ò BOSS”. Mario ci lascia con il ricordo indelebile di grande devoto della Madonna del Carpinello. Nel novenario e non solo si faceva portare con la sua ‘carrozzella’ sul sagrato del Santuario è durante la festa era di buona compagnia per coloro che guardavano la Madonna. “Purtatame aint à Chiesa”, la canzone del Carro è ispirata a dedicata a lui e alle sua Fiera devozione. Alla famiglia, mamma, fratelli, sorella e cognati giunge il nostro cordoglio.

