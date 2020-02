VISCIANO. “Programma 40 ore”, il Santissimo Sacramento esposto fino a martedì grasso

Un appuntamento annuale che si rinnova nella chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta in Cielo” in Visciano dove da oggi, come da programma pubblicato, si rinnovano le Solenni 40 ORE con il Santissimo Sacramento esposto fino a martedì grasso. Secondo il detto degli avi è un modo per riparare i cosiddetti peccati del Carnevale che in contemporanea è in corso nel paese e nel territorio. Diciamo è una forma di riparazione del sacro con il profano. Un tempo l’evento era più sentito e partecipato rispetto ad oggi. Tradizione ridimensionata e poco sentita. È una forma di riparazione voluta dal parroco Padre Domenico La Manna che eredita da Padre Mario Foglia, già parroco, questa tradizione che si cerca di rinnovare anche negli anni avvenire. (Nicola Valeri).

