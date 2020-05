VISCIANO: Rispetto fase 2, il sindaco e l’Atapc perlustrano il paese.

Sul rispetto della Fase 2 il sindaco Gianfranco Meo con gli operatori della Protezione Civile ATAPC coordinati da Gioacchino IOVINO ha inteso sincerarsi di persona del rispetto delle norme e regole come il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra persone. Un iniziativa voluta dal primo cittadino, che è anche medico, tesa a sincerarsi di persona sul rispetto delle norme in questa seconda fase abbastanza delicata per evitare che individui trasgrediscono le norme invitando altresì ad avere pazienza e scrupolosità evitando assembramenti verificati in altre realtà. Intanto gli operatori ATAPC sinergicamente guidati da Gioacchino IOVINO continuano l’opera di sensibilizzazione non senza difficoltà dando un dovuto supporto alla comunità in attesa di superare questi momenti difficili per tutti. Nel contempo anche il comitato festa di luglio Maria SS Consolatrice del CARPINELLO con un pubblico manifesto e volantino pubblicato dal presidente Raffaele Mascolo ha comunicato che la festa è rimandata al 2021, almeno il programma civile anche perchè quello religioso è di pertinenza del parroco e rettore del Santuario. Quindi niente luminarie, bande musicali e fuochi. Vi sarà senza dubbio il novenario e appunto programma religioso. Nicola Valeri

