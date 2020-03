VISCIANO. Santa Messa in streaming e benedizione dall’alto del Campanile del Santuario di Padre Domenico La Manna

Anche questa domenica, come recita la direttiva del governo, le sante messe domenicali si sono celebrate a porte chiuse impedendo l’ingresso ai fedeli nella Cappella della Riconciliazione dove sono ubicati i confessionali attigua al Santuario. Presenti solo gli operatori di Visciano Più, Visciano TV e il reporter Salvatore Montanaro per la diretta web sulla pagina on line “Padre Arturo D’Onofrio”, nonchè i volontari dell’ATAPC Protezione Civile per il servizio interno e sul sagrato del Santuario. Il rettore del Santuario, Padre Domenico La Manna, dopo mezzogiorno ha impartito la benedizione al Paese dalla Torre campanaria del Santuario chiedendo alla Madonna del CARPINELLO di intercedere Dio Onnipotente per liberare la comunità, la Campania, l’Italia e il mondo da questa prova terribile della pestilenza come nel 1520 in cui venne rinvenuta sotto un CARPINE l’Immagine della Madonna. È anche allora numerosi appestati vennero unti dal prodigioso olio Benedetto rinvenuto sotto al Carpine, accanto al Quadro della Madonna che è custodita nel Santuario. Nicola Valeri

