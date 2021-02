VISCIANO- Democrazia Cristiana: “Se pianti un albero, quest’albero va curato, potato “alimentato”.

(Riceviamo e pubblichiamo). GRANDISSIMO scempio contro il patrimonio arboreo del Paese. In piazzale San Sebastiano causa lavori di ristrutturazione hanno tagliato senza nessuno scrupolo tutti gli alberi presenti, facendo passare il principio del potenzialmente pericoloso. “LORO” amanti e sostenitori del verde sono i primi a distruggerlo per sostituirlo al cemento. Ci si appella all’estrema urgenza che, in tante situazioni, non esite ma, questa è la scusa dei #MESCHINI che, preferiscono tagliare anzichè curare. Seppellire anziché prevenire.

Il problema non sono gli alberi. Il problema non

solo è di natura culturale ma è l’assenza di programmazione, gli interventi spot, la mancanza di investimenti di manutenzione e la pessima gestione del verde.

Quello che fate è un offesa per gli occhi e per lo spirito di chi, impotente, è costretto ad assistere senza poter intervenire.

In tempi passati il taglio di alberi ha portato la fine di un’ amministrazione.

(Democrazia Cristiana sezione Visciano)

