VISCIANO. Si chiudono le feste con la Cavalcata dei Magi. Video

di Nicola Valeri

Con la Santa Messa celebrata nel Santuario Maria SS. CONSOLATRICE del Carpinello si è tenuta la suggestiva rappresentazione della Cavalcata del Magi e di Erode in Piazza Lancellotti. Il tutto realizzato dalle associazioni locali come la Pro Loco e il Comitato Festa di Luglio, ACAP Protezione Civile per l’assistenza e ordine pubblico. Il tutto con inizio alla 18,30 si è tenuto in tre zone diverse del Paese con i tradizionali zampognari che imponevano ed eseguivano il “Tu scendi dalle Stelle” di Sant’Alfonso Maria de Liquori. I magi come nel Vangelo portavano alla Sacra Famiglia Oro, Incenso e Mirra che rappresentano la regalità, divinità mentre la mirra è un erba curativa.

A commentare le varie scene Padre Domenico La Manna, parroco e rettore del Santuario che ha celebrato la Santa Messa a cui hanno preso parte tutti i figuranti e molti fedeli e Pellegrini. Una manifestazione resa ancora più suggestiva dalle luci allestite nel paese a cura del Comitato Festa. Nel contempo c’è stata la fattiva collaborazione del Comune rappresentato dal sindaco, Gianfranco Meo, Carabinieri, Polizia Municipale con Il comandate Amato Falco e Protezione Civile ATAPC coordinata dal presidente Gioacchino Iovino.

Immagini girate da Salvatore Montanaro-Videovisciano.

