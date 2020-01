VISCIANO. Si è svolta la processione di San Sebastiano

🔊 Ascolta l'articolo

di Nicola Valeri

Nel paese collinare si è celebrata la festa del Santo martire, protettore del Paese, venerato nell’area napoletana e avellinese come a Visciano, Avalla, Marigliano, Roccarainola, San Sebastiano al Vesuvio e numerose altre località. Si è tenuta la tradizionale processione per le strade principali di Visciano con la partecipazione di varie associazioni parrocchiali con l’intonazione delle famose marce dalla banda musicale. Spari di granate e metereologicamente con forte vento, che secondo la tradizione non manca quasi mai il 20 gennaio. Partecipazione del popolo essendo anche giornata festiva il 20 gennaio a Visciano in quanto San Sebastiano come detto è il Santo protettore del paese con scuole e uffici pubblici chiusi.

Alla processione ha preso parte l’amministrazione comunale in veste ufficiale con gonfalone del Comune e la partecipazione delle forze dell’ordine, Polizia Municipale e Protezione Civile ATAPC.

Nel pomeriggio ci saranno giochi e uno spettacolo musicale folkloristici organizzato dal Comitato Festa di Luglio presieduto da Raffaele Mascolo.

