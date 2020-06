VISCIANO. SI è tenuta domenica la sfilata della bandiera in una maniera insolita

Si è svolta ieri, domenica 28 giugno 2020, una singolare e suggestiva cerimonia della BANDIERA del Comitato Festa per le strade di Visciano. A causa di direttive ministeriali a causa dell’emergenza Covid-19 si è dovuto rinunciare alla processione con corteo a piedi, per cui il comitato festa, che ha già rinviato la festa al 2021, non ha voluto rinunciare seppur con più sobrietà alla festa della Bandiera portata su un triciclo per le strade di Visciano con il lancio di granate al cielo e la musica emessa tramite amplificazione che accompagnava la Bandiera per le strade del paese. Dobbiamo felicitarci con i cittadini che hanno dettagliatamente rispettato l’invito ad evitare assembramenti e confusione. Dicevamo manifestazione sobria alla quale si deve anche la collaborazione dell’ATAPC Protezione Civile che con pazienza e impegno ha fatto rispettare le dovute distanze sociali come aveva raccomandato il Presidente Raffaele Mascolo. Nicola Valeri

