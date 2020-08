VISCIANO. Si rievoca oggi la solenne incoronazione della Madonna del Carpiniello.

Oggi a Visciano si rievoca la sacra Incoronazione della Madonna del Carpiniello. Era il 22 agosto 1886 quando l’Immagine della Madonna venne Incoronata e proclamata Regina del suo popolo. A partire dalle 20 sul sagrato del Santuario e davanti alle Vergine incoronata di fiori, con allestimento della famiglia Felice Montella e figli, vi sarà la recita dal Santo Rosario e subito dopo sarà celebrata la Santa Messa. Non vi sarà la solenne processione a causa dell’ancora emergenza sanitaria che impone i non assembramenti e le distanze sociali tra i fedeli. Vi sarà la presenza di associazioni parrocchiali con il parroco e rettore del Santuario Padre Domenico La Manna e il superiore generale dei missionari della Divina Redenzione, don Egidio Pittiglio, suore Piccole apostole della Redenzione. Autorità civili e militari con la Protezione Civile ATAPC con il presidente e coordinatore Gioacchino Iovino. Il tutto sarà ripreso in diretta streaming da tv web Visciano Più è Visciano Tivvù e da Almanacco Viscianese del fotoreporter Salvatore Montanaro.

