VISCIANO. Si rinnova il tradizionale appuntamento del pellegrinaggio a Montevergine

Anche quest’anno, nonostante il difficile momento dell’anno pandemico come in ogni mese di giugno si rinnova il pellegrinaggio a piedi, dalle 4 del mattino e in pullman, verso le 9, a Montevergine per rendere omaggio a ‘Mamma Schiavone’ la Vergine del Monte Partenio. A piedi si va le strade serrate (a muntagna) via Mugnano con la visita al Santuario di Santa Filomena, in mattinata. In pullman per la strada normale, via 7/bis. Una devozione iniziata anni fa dal Servo di Dio ‘Padre Arturo d’Onofrio’:che in prima persone come un atleta guidava il pellegrinaggio con arrivo al cosiddetto ‘chiano do fauzo cumparo’ prima di arrivare nel Santuario della Madonna dove veniva celebrata la messa. Nel pomeriggio verso le 16 dopo il pranzo a sacco il ritorno a casa in pullman. Nicola Valeri

