VISCIANO. Si sono svolti i funerali di padre Livio, missionario della Divina Redenzione. Foto

Visciano ha dato l’estremo saluto a Padre Livio Pulita, missionario della Divina Redenzione deceduto l’altro ieri presso la Casa per Anziani “Villa del Carpine”, attigua al Santuario e al Palco del Campanile dove si è tenuto il rito funebre. Santa Messa officiata da Mons. Francesco Marino, vescovo di Nola con la partecipazione di numerosi sacerdoti missionari della Divina Redenzione con don Egidio Pittiglio, superiore generale e Padre Domenico La Manna, parroco di Visciano e Rettore del Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello, santuario dove Padre Livio è stato rettore nell’ultimo periodo della sua vita prima di ritirarsi per le precarie condizioni di salute presso Villa del Carpine assistito dalle suore Piccole Apostole della Divina Redenzione. Presenti al rito funebre tenutosi in mattinata fedeli di Visciano e non, associazioni parrocchiali e non, i volontari della Protezione Civile Atapc ed Ex Alunni Pro Piccola Opera rappresentati da Ariosto Prudenziali. Al termine del rito funebre la salma di Padre Livio è stata trasferita a Crosara di Marostica, dove era originario e dove sarà tumulata. Nicola Valeri

adsense – Responsive – Post Articolo