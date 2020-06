VISCIANO. Spettacolo indecente in via Liveri. Rifiuti abbandonati di ogni genere. Foto

Come si vede dalle foto pubblicate sui social dal fotoreporter Salvatore Montanaro è da constatare l’inciviltà di alcuni soggetti che hanno trasformato via LIVERI, alle spalle del Santuario è del parcheggio attiguo, in un vero ricettacolo a cielo aperto. Rifiuti di ogni genere, di cui spiccano le mascherine anti-Covid in disuso che il cittadino senza alcun ritegno abbandona lungo la strada dove si trova anche il Polo 2 (case popolari) e che conduce alla strada rurale per LIVERI e Marzano di Nola. Più volte è stato denunciato su queste pagine lo scempio perpetrato da soggetti senza scrupoli che abbandonavano di tutto, addirittura carcasse di animali presumibilmente avvelenati, come cani e gatti. Una situazione grave e più volte rilevata. In questi tempi a prevalere tra i rifiuti più abbandonati sono le mascherina antiCovid in disuso e guanti, spettacolo indecente e non certamente un buon biglietto da visita per l’area collinare. Si fa dunque appello al Comune e all’ATAPC Protezione Civile tanto sensibile per la difesa del territorio e dell’Ambiente affinchè si intervenga e si sanzionato una volta identificati gli autori per ora ignoti di tali misfatti e si intervenga con una pulizia adeguata dell’area in questione. (Nicola Valeri)

