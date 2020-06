VISCIANO-TAURANO, QUALCOSA SI MUOVE…

Attraverso un comunicato pubblicato dal consigliere comunale di maggioranza e già segretario del Pd Visciano, Sabatino Trinchese, si apprende che sono imminenti interventi di ristrutturazione della strada della Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro, Visciano-Taurano- Vallo di Lauro. Arteria, che da tempo vede una accesa discussione per i necessari interventi strutturali essendo in uno stato precario e con tratti estremamente pericolosi. Si vocifera da anni di un intervento strutturale da parte delle autorità preposte ovvero da parte della Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro. Numerosi gli impegni e le promesse negli anni. Da non dimenticare che questa strada anche in precaria condizioni viene utilizzata molto spesso in caso di blocco della provinciale Schiava-Visciano, anche quest’ultima che non gode di ottima salute visto che ultimamente si verificano incidenti con tir bloccati nella curve per manovre azzardate o alcune auto che slittano sull’asfalto viscido o reso precario a causa della pioggia. (Nicola Valeri)

