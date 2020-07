VISCIANO. Tony Soviero dall’opposizione a vice sindaco, potrebbe essere questa la soluzione della crisi amministrativa

Tony Soviero di “Risveglio Civico”, consigliere di opposizione, passerebbe in maggioranza dopo che tre consiglieri della stessa maggioranza, Giuseppe La Certa, Giuseppe La Manna e Bartolomeo Perna votarono contro la variazione di Bilancio nell’ultima seduta consiliare facendo andare la maggioranza sotto. Il sindaco Gianfranco Meo fece appello al senso di responsabilità delle opposizione rilevando la correttezza del gruppo “Risveglio Civico” e prendendo le distanze dai rivoltosi privilegiando vecchi metodi di far politica. Parole di elogio che non sono piaciute a Antonio Santoro che con un manifesto pubblico si è tirato fuori dal gruppo dichiarandosi indipendente da “Risveglio Civico”. Nel contempo si apprende che al Soviero sia stata “promessa” la carica di vicesindaco. Insomma la casella vagante che occorreva è stata subito rimpiazzata dal Soviero.

adsense – Responsive – Post Articolo