VISCIANO. “Troppa sporcizia in paese, il paese merita di più…” La nota della DC locale

“Un disagio quello delle strade sporche, che «perdura da tempo» e che riguarda il «degrado dovuto all’insufficiente pulizia». Situazione che necessita di un intervento tempestivo e «soddisfacente per la popolazione che paga regolarmente il dovuto».

Il degrado «è ben visibile sia nelle strade abitate del paese sia nelle aree più marginali. Cosi come testimoniano le foto che ci sono state inoltrate da cittadini che sono stanchi di vedere il paese in uno stati di abbandono totale, chiediamo di intervenire urgentemente perché il nostro amato paese merita di più”.

Questa la nota della “Democrazia Cristiana” viscianese.

