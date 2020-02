VISCIANO. Vento forte e temperature rigide sferzano sulla collina.

di Nicola Valeri

Un inizio febbraio segnato dal vento forte e temperature scese vertiginosamente e anche neve che rendono viscide e difficoltose le strade. Una situazione che fa mobilitare amministrazione e addetti ai lavori come l’ATAPC Protezione Civile il cui coordinamento ha sede in via Martiri d’Otranto. I volontari in divisa gialla coordinati da Gioacchino Iovino e Vigili Urbani con il comandante Amato Falco mettono in campo tutti i loro mezzi e soprattutto la volontà di evitare come nel passato ritardi e sottovalutazione di questi fenomeni meteo che possono facilmente mettere in ginocchio il territorio con strade viscide e il solito blocco ormai rituale della provinciale – unica di collegamento – Visciano-Schiava. Ovviamente la neve che si trasforma in ghiaccio rende scivolose o impraticabili molte arterie.

adsense – Responsive – Post Articolo