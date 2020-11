VISCIANO. Vietato ai minori di anni 16 di uscire dopo le 19. Ecco l’ordinanza del sindaco Meo

di Nicola Valeri

Sembra una decisione discutibile, ma necessaria, per frenare l’esuberanza dei giovanissimi, restii a rispettare le regole che questa pandemia purtroppo impone. Il tutto per salvaguardare genitori e nonni dal rischio di contrarre il Coronavirus. Come hanno fatto anche altri comuni, il sindaco di Visciano Meo ha emanato un’ordinanza con la quale vieta ai giovani , minori di anni 16 di uscire in determinati orari, ovvero dalle 19 in poi se non accompagnati da un adulto. Il tutto in vigore dal 12 novembre, ovvero oggi fino al prossimo 3 dicembre, pena ammende salate che vanno da 400 euro fino ad un massimo di 1000 euro. Ecco l’ordinanza in questione.

