VISCIANO: Il Senatore Francesco Urraro in visita al centro vaccinale. Grande soddisfazione

di Alessia Conte

Questa mattina presso il Centro Vaccinale di Visciano è stato in visita il Senatore della Repubblica avv. Francesco Urraro, una visita inaspettata ma di certo gradita. Il politico ha potuto constatare il costante impegno dei volontari della Protezione Civile ( A.T.A.P.C. Associazione per la Tutela Ambientale Protezione Civile) con presidente Gioacchino Iovino.

Urraro dichiara: “Sono veramente colpito dall’ottimo lavoro svolto dai volontari. Con costanza, dedizione, amore, sacrificio ed abnegazione, queste donne e questi uomini stanno dando tanto al loro territorio. In questo momento è fondamentale che nessuno si fermi, siamo vicini alla risoluzione di un problema che affligge l’Italia ed il mondo da più di un anno. Il mio augurio è che Visciano come tante altre parte del paese siano covid free così da poter ritornare a vivere quella normalità che ci spetta. Complimenti a tutti e contate sul mio aiuto, vi sarò vicino come posso”.

L’emergenza Covid-19 continua a mettere a dura prova il territorio e tutti sono in prima linea per aiutare il più possibile la popolazione, diversi sono gli ordini del giorno ma quello fisso è il supporto ai punti vaccinali. I volontari della Protezione Civile sono coadiuvati anche dall’Esercito italiano per assistere i soggetti più fragili, c’è una grande sinergia tra Amministrazione Comunale, Associazioni, medici di base, specialisti locali e farmacisti e tecnici. In media al giorno vengono iniettati dai 200 ai 300 vaccini, la complessa macchina operativa lavora senza sosta per la comunità. Ancora una volta la Protezione Civile di Visciano si mostra attenta e sensibile alle esigenze quotidiane del territorio, con non poca fatica, persone comuni (volontari) collaborano incessantemente per il bene di tutti.

