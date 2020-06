Vittorio Feltri si dimette dall’albo, non è più un giornalista. “Avevamo chiesto la sua radiazione con una petizione dopo l’affermazione sull’inferiorità dei meridionali”.

Vittorio Feltri non è più un giornalista, si è dimesso dall’ordine, a dare l’anteprima della notizia è stata la testa giornalista de Il Giornale. A commentare la decisione dell’ex direttore di Libero è anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, attraverso un post su Facebook: ” Una vittoria del presidente nazionale Carlo Verna, una vittoria dell’Ordine della Campania che ha presentato il primo esposto, una vittoria per l’informazione pulita, per Napoli e la Campania”.

